Daniel Aminati: Seine Ehefrau Patrice ist endlich frei von Metastasen

Beschwerliche Zeiten liegen hinter der Familie

Bei der 29–Jährigen war im Frühjahr 2023 Hautkrebs diagnostiziert worden. In der ersten Jahreshälfte von 2024 machte das Paar öffentlich, dass sich Metastasen in der Lunge und an weiteren Organen gebildet hätten. Diese sind nun offenbar aufgrund einer erfolgreichen Behandlung Geschichte. Auf Instagram blickt Daniel Aminati auf den Anfang des Jahres zurück: «Am 6. Februar sind wir kurzfristig nach Oberhof in den Thüringer Wald gefahren und wollten uns als Familie ein paar Tage ablenken, aufladen Kraft tanken und einschwören auf das, was uns – vor allem meine Frau – erwartete.» Am 12. Februar habe ihre zweite Krebstherapie begonnen – «dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen».