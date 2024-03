Daniel Brühl als Karl Lagerfeld: So ähnlich sieht er der Mode-Ikone

«Becoming Karl Lagerfeld» wird ab dem 7. Juni 2024 zu sehen sein. Das hat der Streamingdienst Disney+ bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Cannesseries Festivals in Frankreich verkündet. Alle sechs Episoden der Serie, in der Daniel Brühl (45) zu Karl Lagerfeld (1933–2019) wird, werden international auf Disney+ und in USA auf Hulu verfügbar sein. Auch die ersten offiziellen Szenenbilder wurden veröffentlicht, in denen der deutsch–spanische Schauspieler der verstorbenen Mode–Ikone verblüffend ähnlich sieht.