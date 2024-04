Daniel Brühl erinnert sich an Treffen mit Karl Lagerfeld zurück

Bereits in wenigen Monaten wird der deutsch–spanische Filmstar Daniel Brühl (45) auf dem Streamingdienst Disney+ zu Fashion–Ikone Karl Lagerfeld (1933–2019). Bei der Premiere der kommenden Streaming–Serie «Becoming Karl Lagerfeld» im Rahmen des Canneseries–Festivals im französischen Cannes stand Brühl jetzt dem US–Branchenmagazin «Variety» Rede und Antwort. In dem Gespräch erinnert sich der «Good Bye, Lenin!»–Star unter anderem an das einzige Mal zurück, als er «Kaiser Karl» persönlich begegnete.