Daniel Brühl: «Ich war für ein paar Monate in einen Mann verknallt»

Sie haben Lagerfelds Aussehen angesprochen. Optisch würde man Sie jetzt nicht direkt mit ihm in Verbindung bringen. Hatten Sie deshalb Bedenken?

Brühl: Ja, aber das macht ja auch den Kitzel aus. Ich merke im Alter immer mehr: Immer im zweiten Gang fahren, macht keine Freude. Es ist wichtig, sich ausserhalb der Komfortzone zu bewegen, aber dank des inneren Kompasses zu wissen, dass man die Rolle schon irgendwie meistern wird. Dieses Gefühl muss man haben. Es gibt auch Figuren, die könnte ich mir bei mir absolut nicht vorstellen, zu denen würde ich keinen Bezug finden. Dann würde ich es auch nicht machen. Aber bei Karl Lagerfeld hatte ich einfach so ein vermessenes Gefühl, dass ich dachte: Er als jüngerer Typ in Paris, das passt. Bestimmt habe ich auch gedacht: Vielleicht lege ich mich auf die Schnauze und es wird furchtbar peinlich, aber trotzdem habe ich unglaubliche Lust, das zu machen. Am Anfang wusste ich tatsächlich nicht, ob es funktioniert oder ob es eine Lachnummer wird. Man muss bei realen Figuren, gerade bei so einer besonderen und exzentrischen Figur wie Karl Lagerfeld, immer aufpassen, dass man nicht in die Karikatur oder die blosse Kopie abrutscht. Man muss eine eigene Figur kreieren, sich Freiheiten nehmen und die Entscheidung, die man für sich trifft, auch wirklich mutig durchziehen. Mit Theódore haben wir das auch gemacht: Wir haben nichts mehr zurückgehalten, weil man irgendwann die Angst beiseitelegen muss. Die ganzen Stimmen, die sagen, das ist nicht der Karl, den ich mir vorgestellt habe, all diese Bewertung von aussen, muss man wegschieben und dann muss man «all in» gehen. Und das haben wir gemacht.