Daniel Day-Lewis kehrt nach sieben Jahren zurück auf die Kinoleinwand

Kaum ein Schauspieler vermochte es so sehr in seine Rollen einzutauchen, wie der britisch–irische Star Daniel Day–Lewis (67). Umso grösser war die Trauer der Filmfans, als er im Juni 2017 seine Entscheidung mitteilte, in Leinwand–Rente zu gehen. Doch jetzt erfolgte der umjubelte Rücktritt vom Rücktritt: Wie die US–amerikanische Filmproduktionsfirma Focus Features nun auf ihrer offiziellen Homepage verkündete, wird Day–Lewis in dem geplanten Film «Anemone» eine der Hauptrollen übernehmen.