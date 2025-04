Daniel Hartwich als Jauch-Nachfolger? Moderator spricht von «Unsinn»

Selbst würde der Moderator aber wohl eher nicht am Dschungelcamp teilnehmen, auch wenn er im Gespräch mit Burkard scherzt: «Natürlich würde ich in den Dschungel gehen, ist doch klar, bitte. Alleine die Herausforderung, das Wachsen, das Abenteuer. Nicht fürs Geld, aber fürs Abenteuer!» Im Interview mit dem Branchenmagazin «DWDL» beschreibt Hartwich das Ganze etwas ernsthafter. Man solle «nie ‹nie› sagen», aber seine «Realität im Camp wäre schrecklich. Man würde mich für all das leiden und bluten lassen, was ich jemals gesagt und getan habe. Und das völlig zurecht. Die Vorstellung, dass Sonja und Jan im Baumhaus sitzen und über mich lästern, während ich da unten mit zwei Teilnehmern von ‹Are You The One?› um die verbliebenen Bohnen streite... Ich weiss nicht so recht.»