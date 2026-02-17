Daniel Radcliffe: Austausch mit Co-Stars über «Harry Potter»-Serie

Radcliffe erzählt, dass er mit Grint und Watson in Kontakt stehe und dass sie alle darüber nachdenken, «wie surreal es ist, all die Jahre später zu sehen, wie andere Menschen diese Reise beginnen». Es sei eine dieser Situationen, «in denen wir alle einfach wissen, wie sich die anderen fühlen, weil wir es auch fühlten». Beim Anblick der Bilder der neuen jungen Darsteller verspüre er vor allem einen Impuls: sie festzuhalten und zu umarmen. Dieses Bedürfnis teilten alle drei, so Radcliffe.