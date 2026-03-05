Daniel Radcliffe: Sein Sohn soll ihn nicht als «Harry Potter» sehen

Bereits im November 2025 verriet Radcliffe bei «Good Morning America», dass er seinem jungen Nachfolger eine Nachricht geschickt habe. Darin wünschte er McLaughlin eine noch bessere Zeit am Set, als er sie selbst damals hatte. Beim Anblick der ersten Bilder des neuen Casts empfinde er eine tiefe Sympathie und wolle die Kinder am liebsten «einfach nur umarmen». Er reflektierte dabei auch über sein eigenes Alter während der Dreharbeiten und bezeichnete es als «verrückt», in so jungen Jahren eine solche Verantwortung getragen zu haben.