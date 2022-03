Daniel Radcliffe: Seltener Auftritt mit Freundin Erin Darke

Daniel Radcliffe (32) hat seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Liebesleben gegeben. Zusammen mit seiner langjährigen Freundin Erin Darke (37) erschien er in New York City. Das Paar zeigt sich selten auf dem roten Teppich. Bei einer Vorführung seines neuen Films «The Lost City» kamen die beiden aber nun gemeinsam.