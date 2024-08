Daniela Büchner: «Ich bin niemand, der nachtragend ist»

Im Halbfinale war Schluss für Daniela «Danni» Büchner (46). Sie scheiterte in der Challenge «Wissen macht Ahhhhh» und musste damit an Tag 16 die Sommer–Show «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» verlassen (Finale am 31. August zuerst via RTL+, am 1. September im linearen Fernsehen bei RTL).