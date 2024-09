Daniela Büchner: «Meine Kinder sind auf einem tollen Weg»

Laut Pressemitteilung erlebt man Sie in der Serie «so privat wie nie». Aber gibt es auch Situationen, die Sie nicht vor der Kamera zeigen würden? Wo sind Ihre persönlichen Grenzen für sich und Ihre Kinder?

Büchner: Meine Grenzen sind, wenn ich merke, dass sich meine Kinder nicht wohlfühlen. In der Vergangenheit haben die Kleinen ja auch keine Interviews oder sogenannte O–Töne gegeben. Sie wollten es aber unbedingt und haben bei den Drehs immer gefragt: Mama, dürfen wir auch mal was sagen? Können wir auch mal diese Fragen beantworten? Und dann habe ich Ja gesagt. Das war eine Entscheidung der Kids und ich würde ihnen niemals in der Hinsicht etwas befehlen. Ich habe mir das auch nicht leicht gemacht, sondern war natürlich immer dabei. Aber Diego und Jenna hatten so eine Freude daran, dass ich ihnen das auch nicht verbieten wollte. Die Grossen entscheiden eh alles für sich. Ich freue mich aber, dass zum Beispiel auch Volkan viel mehr dabei sein wollte als in der Vergangenheit. Bei «Goodbye Deutschland» hat er sich grösstenteils herausgehalten. Aber hier ist er mit dem Herzen dabei und ist auch eine grosse Bereicherung für die Dreharbeiten. Das finde ich toll, weil er auch sonst immer für uns da und ein echter Familienmensch ist. Für mich persönlich gibt es zwar auch Tabus, aber grundsätzlich bin ich ein offener Mensch. Die Sachen, wo ich keine Kamera dabeihaben will, würden aber sowieso niemanden interessieren (lacht).