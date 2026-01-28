Daniela Katzenberger: «Brüste waren plötzlich grösser als mein Kopf»

Vor einer dritten Brust–Operation schreckte sie zunächst zurück. «Aber dann hat mich irgendwann nicht nur die Optik gestört. Es war auch Schwerstarbeit, die 500 Gramm pro Seite in den Brüsten Tag und Nacht vor mir herzutragen.» Sie habe oft Kopf– und Nackenschmerzen gehabt, dann kamen Rückenschmerzen hinzu. Nach einem Gespräch mit ihrem Arzt habe sie schliesslich beschlossen, «mir richtig schöne C–Körbchen machen zu lassen». Heute habe sie in jeder Brust ein 300–Gramm–Implantat, «ich hab mich obenrum fast halbiert. Und ich bin soooo glücklich darüber». Sie könne T–Shirts in Grösse S kaufen und müsse keine Oberteile mehr bei Ehemann Lucas Cordalis oder Mutter Iris ausleihen. «Meine Rückenschmerzen haben sich verabschiedet», fügt die 39–Jährige im Buch hinzu.