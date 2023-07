Daniela Katzenberger: Dating-Beratung und ein grosser Moment

Die nächste Herausforderung wartet in München, wo die Katze, Mann Lucas Cordalis und Tochter Sophia (7) einen Werbeclip für ihre Doku-Soap drehen. Dabei verrät Daniela auch, dass sie immer noch «voll den Schreck» kriege, wenn sie sich selbst in einer Zeitschrift oder an einer Litfasssäule sehe. Andererseits: «Jetzt weiss ich aber auch, wie es den meisten Leuten geht in Deutschland.» Tochter Sophia gibt bei dem Dreh ein äusserst professionelles Bild ab und stellt ihre Eltern bei den Szenen «schon fast in den Schatten», wie Lucas sagt. «Wir können sie das eigentlich alleine machen lassen. Vielleicht nächstes Jahr», scherzt der Sänger.