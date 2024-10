Daniela Katzenberger feiert 38. Geburtstag: So lief ihr Ehrentag ab

TV–Star Daniela Katzenberger (38) kann gut gelaunt in ihr neues Lebensjahr starten: Im Kreise ihrer Liebsten feierte sie ihren Ehrentag am 1. Oktober in einem Restaurant auf Mallorca, von Halbschwester Jenny (32) gab es rührende öffentliche Glückwünsche, und die Dreharbeiten für die nächsten Folgen ihrer VOX–Reality–Doku–Folgen haben bereits begonnen. Nur ihre Gesundheit bereitet ihr Sorgen, wie sie in einer neuen Sendung verrät.