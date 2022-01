Daniela Katzenberger feiert Wiedersehen mit Ehemann Lucas Cordalis

Angekommen in seinem Zuhause, packt der Sänger erst einmal seine Koffer aus, wie seine Ehefrau ebenfalls in einer Story festhielt. Neben einem Berg von Wäsche kommt dabei auch eine Puppe für Tochter Sophia zum Vorschein, sie sie sich «gewünscht» habe. Eineinhalb Tage sei er nun unterwegs gewesen, erklärt Cordalis sichtlich erschöpft. Doch Ruhe gönnt sich der Sänger nicht. «Das erste, was er macht, wenn er heimkommt, ist die Wäsche», erklärt Katzenberger lachend und filmt ihren Mann beim Beladen der Waschmaschine. Danach gibt es noch einen mit der Kamera festgehaltenen Kuss für den Heimkehrer.