Daniela Katzenberger hat sieben Kilo abgespeckt

Dass sie an ihrem Körper arbeiten will, verriet sie bereits vor einigen Wochen. Zu einem Video aus dem Gym schrieb sie: «Mission: ‹Fauler Sack wird fit› ist in Arbeit.» Und die 36–Jährige scheint auch weiter motiviert zu sein. Auch am Freitag lässt sie ihre Fans in einer Story wieder an einer Fitnesseinheit teilhaben.