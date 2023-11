Daniela Katzenberger hofft, Iris Klein «schmeisst nicht mit Messern»

Am Montagabend, 20. November, startet in Sat.1 «Promi Big Brother» in die erste Live–Sendung der neuen Staffel. Ab 20:15 Uhr treffen dann unter anderem Iris Klein (56) und Ex–Partner Peter Klein (56) aufeinander. Zu dieser pikanten Konstellation hat nun mit Daniela Katzenberger (37) auch Iris Kleins Tochter Stellung bezogen. In einer Reihe von Instagram–Storys äusserte die Katze unter anderem den Wunsch, dass Mutter Iris Klein im «Promi Big Brother»–Container «nicht mit Messern» nach ihrem Ex–Partner schmeissen wird.