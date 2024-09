Daniela Katzenberger: Ihre Doku-Soap wird im Frühjahr fortgesetzt

Die erste Staffel von «Daniela Katzenberger» begleitet die Protagonistin und den Katzenberger/Cordalis–Clan bei ihrem Alltagsleben. So werden Zuschauerinnen und Zuschauer etwa im Staffelfinale am 27. September erleben können, wie Mutter Iris Klein (57) an ihrem 57. Geburtstag beim Barbecue in Worms ihren neuen Lebensgefährten Stefan erstmals ihrer Tochter vorstellt. In der allerletzten, achten Folge aus Staffel eins reist die Familie indes nach Los Angeles und besucht hier etwa das legendäre Tor der Playboy Mansion.