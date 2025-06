Daniela Katzenberger: Ihre rasante Liebesgeschichte mit Lucas Cordalis

«Ich hab‹ den Lucas voll hässlich kennengelernt. Da hatte ich einen Tag nicht gepennt, mit Mütze, ungeschminkt, Augenringe bis in die Kniekehle... und gestunken hab› ich glaube ich auch!», verriet sie 2023 in ihrem Reality–Format «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca». Auch Lucas Cordalis, der wie sein Vater als Sänger auf der Bühne steht, hat nicht unbedingt die schönsten Erinnerungen an das erste Treffen: «Die war so mega unfreundlich, als ich sie begrüsst hab. Da hab‹ ich mir eigentlich gedacht: ›Ah, die ist bestimmt arrogant oder doof.' So der ganz allererste Eindruck war nicht perfekt.»