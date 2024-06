Daniela Katzenberger kehrt mit Doku-Soap zur alten Heimat VOX zurück

Die Katze zieht zurück in ihre alte Heimat – zumindest im TV. Wie Sender VOX anlässlich seiner umfangreichen Jahresvorschau für die Season 2024/25 mitgeteilt hat, wird Daniela Katzenberger (37) nebst Kind, Cordalis und Kegel ab Herbst und Winter wieder an ihrer alten Wirkungsstätte zu sehen sein. Also dort, wo ihr Stern einst aufgegangen war. Auch auf dem neuen Sendeplatz wird es wieder private Einblicke in das Familienleben der Blondine in ihrer Wahlheimat geben. Oder, wie es der Sender selbst formuliert: «Das Leben der Kultblondine mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia auf Mallorca – in all seinen Facetten.»