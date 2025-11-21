Daniela Katzenberger: Läuft Tochter Sophia ihr bald den Rang ab?

Was sagt die Katze zu dem grossen Traum ihrer Tochter? «Also man merkt schon, dass das immer weiter wächst, das ist wie ein fahrender Zug. Ich kann das gar nicht mehr aufhalten und ich will das gar nicht aufhalten.» Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben Sophia, die von klein auf an Kameras gewöhnt ist, auch schon hin und wieder mit auf den roten Teppich genommen. Beispielsweise im September zur Fashion Week in Basel, wo Sophia Ende August auf High Heels vor die Fotografen trat und damit sofort eine Debatte auslöste. Auch das Argument ihrer Mutter («Ich kann nicht Dinkelkekse predigen und selbst die Sahnetorte fressen») sorgte für Aufregung. Dass sie ihrer Tochter nicht verbieten könne, was sie selbst mache, rief Kritiker auf den Plan.