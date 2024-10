Daniela Katzenberger: Stolpersteine auf dem Weg zur Miss Universe

In der Stadt der Sünde scheint sich Katzenberger sehr wohl zu fühlen. Auf Instagram postete sie am gestrigen Sonntag (20. Oktober) ein Video, in dem sie unter anderem vor dem «Las Vegas»–Schild rumturnt und freute sich zu lachenden Emojis: «Las Vegas... genauso bekloppt wie ich. Liebs». In einem anderen Video, einen Tag zuvor, berichtete sie von ihrem «Jetleg des Todes» und zeigte sich beim Zähneputzen und gleichzeitigem Einlaufen ihrer Wettkampfschuhe: «Was man halt macht vor dem ersten Kaffee...»