Daniela Katzenbergers Tochter Sophia erstmals auf dem roten Teppich

Katzenberger und Cordalis unterstützen die Ambitionen ihrer Tochter. «Privatsphäre wird ja bei uns eher ganz klein geschrieben. Und sie ist für diese Welt geboren. Und ich finde es gut, wenn man weiss, was man will. Und vor allem sehr früh», so die prominente Reality–Darstellerin. Solche Events sollen für ihre Tochter aber dennoch keine Normalität werden, die Schule stehe nach wie vor an erster Stelle.