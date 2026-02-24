Danielle Deadwyler übernimmt Hauptrolle im «Akte X»-Reboot

Der Regisseur machte im vergangenen Jahr im Podcast «Last Podcast On The Left» deutlich, dass er keine halben Sachen plant. Er wolle die Serie sowohl für Hardcore–Fans als auch für ein neues Publikum attraktiv machen. Unterstützt wird dieser Neuanfang von Serienschöpfer Chris Carter höchstpersönlich: Er betonte bereits, dass eine moderne Neuinterpretation des Stoffes genau das sei, was das Franchise brauche, um im 21. Jahrhundert relevant zu bleiben.