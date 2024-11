Dänische Königsfamilie feiert getrennt Weihnachten

Diese Familienmitglieder fehlen an Weihnachten

Wie das Königshaus am Donnerstag mitteilte, werden Frederik und Mary die Feiertage gemeinsam mit ihren Kindern, Kronprinz Christian (19), Prinzessin Isabella (17), Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13), sowie der ehemaligen Königin Margrethe (84) auf Schloss Marelisborg in Aarhus verbringen – der traditionelle Mittelpunkt der royalen Weihnachtsfeierlichkeiten in Dänemark. Frederik wird vom 23. bis 26. Dezember in dem Schloss residieren und hält am 31. Dezember in Schloss Amalienborg in Kopenhagen seine erste Neujahrsansprache als Regent.