Dänische Prinzessin Isabella wird 18: Royale Party mit grossem Budget

Junge Talente im Mittelpunkt

Die Feierlichkeiten in Aarhus finden am 11. April im Rathaus statt. Wie das dänische Königshaus mitteilt, soll die Veranstaltung eine Hommage an die jungen Talente der Stadt in Bereichen wie Musik, Sport, Kulinarik und Design sein. Auf dem Programm stehen eine nachhaltige Modenschau, musikalische Darbietungen, Tanzperformances und die Präsentation einer Geburtstagstorte, die von Berufsschülern zubereitet wird. Unter den Gästen werden etwa 100 junge Menschen aus lokalen Jugendorganisationen und Bildungseinrichtungen sein. Weitere 50 junge Einwohner haben die Möglichkeit, über eine Lotterie Einladungen zu erhalten.