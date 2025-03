Dänischer Palast veröffentlicht neue Porträts von Prinzessin Isabella

Event mit jungen Talenten aus Aarhus

Mit den neuen Bildern kündigte das Königshaus Feierlichkeiten zu Ehren ihres Geburtstags an. Am 11. April um 14 Uhr findet demnach eine Veranstaltung im Rathaus in Aarhus statt, die junge, lokale Talente aus den kreativen Bereichen in den Fokus rückt. Junge Designer aus der Stadt würden eine Modenschau «mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Zukunftsmaterialien» präsentieren, daneben gebe es Auftritte von Nachwuchsmusikern sowie Elitetänzern «in Ausbildung».