Dänischer Palast veröffentlicht neues Porträt von Frederik und Mary

Das Foto wurde von dem Fotografen Steen Evald im Grünen Zimmer von Schloss Christiansborg in Kopenhagen aufgenommen. Laut Mitteilung wird es zukünftig unter anderem in staatlichen Einrichtungen, wie den dänischen Botschaften und Konsulaten in aller Welt sowie auf dänischen Schiffen zu sehen sein. Das Porträt zeigt Frederik und Mary in ihren Galauniformen mit dem Elefantenorden.