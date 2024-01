Dänischer Palast veröffentlicht offizielles Porträt der Königsfamilie

Vergangene Woche ging in Dänemark eine Ära zu Ende: Nach 52 Jahren auf dem Thron trat Margrethe II. (83) am 14. Januar als Königin zurück. Aus Kronprinz Frederik (55) wurde noch am selben Tag König Frederik X. Das erste offizielle Familienporträt des neuen Königspaares nebst den vier Kindern, das direkt nach der Proklamation im Thronsaal von Schloss Christiansborg entstanden war, wurde nun vom Palast veröffentlicht.