Dank «Jurassic World»: Scarlett Johansson wird lukrativster Filmstar

«Jurassic World: Die Wiedergeburt» spielte an seinem Startwochenende 318,3 Millionen US–Dollar ein – dem Unabhängigkeitstag in den USA sei Dank. Dieser Erfolg hat einen historischen Nebeneffekt: Hauptdarstellerin Scarlett Johansson (40) ist nun der erfolgreichste Filmstar überhaupt. Kein anderer Schauspieler oder keine Schauspielerin spielte weltweit so viel Geld ein wie sie. Dies rechnete das Portal «The Numbers» vor, das sich auf Statistiken im Filmbusiness spezialisiert hat.