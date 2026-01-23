«Dankbar» für 20 Jahre «SOKO Wien»: Lilian Klebow zieht Bilanz

Was dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Staffel von Penny Lanz erwarten – gibt es Überraschungen?

Klebow: Oh ja. Penny verliebt sich wieder einmal – und so viel sei verraten: natürlich unglücklich. (lacht) Ausserdem greift eine Folge das Thema Femizide erneut auf. In «Jausenstation Hödlmoser» (2014) wurden junge Frauen von den Hödlmosers entführt und getötet. Auch Penny wurde in dieser Folge entführt und bedroht. Die Wut auf Femizide, die extreme Form von geschlechtsbezogener Gewalt gegen Frauen, teile ich mit meiner Rolle. Und in «Hödlmoser reloaded» kommt das Thema wieder auf den Tisch. Eine spannende, berührende und heftige Reise in die Vergangenheit und ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Es gibt auch eine Folge über sogenannte «Tradwives» – das Eintauchen in dieses Universum hat mir grosse Freude bereitet. Sehr spannend waren für mich auch viele Drehorte: das neue Wasserlabor an der Donau, die Universität für Bodenkultur oder der stillgelegte Reaktor in Zwentendorf.