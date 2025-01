«Dankbar»: Massimo Sinató feiert 15. Jubiläum als «Let's Dance»-Profi

Massimo Sinató (44) ist seit 2010 in der RTL–Tanzsendung «Let's Dance» mit dabei. Bis auf eine Pause im Jahr 2021 in Staffel 14 war der Tänzer seither in jeder Staffel als Tanzprofi mit dabei. Bei einem Besuch im «Gala»–Magazin bestätigte er nun, dass er auch 2025 mit einem Promi übers Tanzparkett wirbeln wird.