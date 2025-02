«Danke, Universum»: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag

Hochzeitstag–Party in Las Vegas

Ihr sechstes Ehejubiläum verbrachte das Paar in Las Vegas, genauer gesagt im berühmten Wynn Hotel in der Glücksspiel–Metropole. Weitere Aufnahmen zeigen Klum und Kaulitz Arm in Arm im Casino sowie stilecht vor einem Spielautomaten. Ausserdem teilte die Jurorin von «Germany's next Topmodel» mehrere Videos, in denen sie in einem engen schwarzen Kleid mit Glitzer–Applikationen und einem Martini–Glas in der Hand durch den Hotelgang stolziert.