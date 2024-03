Danni Büchner erhält eigene Reality-Show bei RTLzwei

Das Format begleitet die sechsköpfige Familie bei ihrem Leben auf Mallorca. In den vier Ausgaben spielen auch die Leben der Kinder eine Rolle. So beginnen die einen eine Ausbildung zur Stewardess oder ihr Jura–Studium während andere ihren Traum von einer Profifussball–Karriere verfolgen. Danni Büchner steht indes vor eigenen Herausforderungen: Sie plant die Teilhaberschaft an einer Bar. Privat steht zudem ein Umzug zur Debatte, nachdem die ersten Kinder «das Nest» verlassen wollen.