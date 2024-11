Danny DeVito wird 80: Einzigartig komisch

Von da an ging es für DeVito steil nach oben. In der kultigen TV–Serie «Taxi» (1978–1983) wurde er in der Rolle des Louie De Palma, dem griesgrämigen Chefs eines New Yorker Taxiunternehmens, einem grösseren Publikum bekannt. Ab Anfang der 1980er stieg er mit grossen Rollen in Filmen wie «Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten» (1984) oder «Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone» (1986) auf höchster Ebene in den Hollywood–Zirkus ein.