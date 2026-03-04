Daran starb Martin Shorts Tochter Katherine

Vor einer Woche wurde der Tod von Katherine Short bekannt. Die Tochter des Schauspielers und Komikers Martin Short (75) starb im Alter von nur 42 Jahren. Wie «TMZ» berichtete, sei sie durch Selbsttötung. Aus der dem Portal vorliegenden Sterbeurkunde geht jetzt hervor, dass es sich tatsächlich um Suizid handelte.
Familie nach Tod «am Boden zerstört»
In einem Statement hatte ein Sprecher den Tod der Sozialarbeiterin bestätigt. «Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short», hiess es darin. Ihre Familie sei angesichts des Verlusts «am Boden zerstört». Und weiter: «Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.»
Martin Short und seine verstorbene Ehefrau Nancy Dolman (1951–2010) hatten ihre Tochter adoptiert – genau wie Katheriners Brüder Oliver und Henry. Katherine widmete ihr Leben der Sozialarbeit. Sie engagierte sich bei der Organisation «Bring Change 2 Mind», die sich für den Abbau von Stigmatisierung im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen einsetzt.
Martin Short verschob Comedy–Shows
Nach dem Tod seiner Tochter zog sich Martin Short vorerst aus der Öffentlichkeit zurück und verschob drei gemeinsame Comedy–Auftritte mit seinem «Only Murders in the Building»–Co–Star Steve Martin. Einen grossen Verlust innerhalb seiner Familie musste der Schauspieler bereits 2010 verkraften. Seine einstige Ehefrau Nancy Dolman starb mit 58 Jahren an Eierstockkrebs.
Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111