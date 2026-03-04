Daran starb Martin Shorts Tochter Katherine

Familie nach Tod «am Boden zerstört»

In einem Statement hatte ein Sprecher den Tod der Sozialarbeiterin bestätigt. «Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short», hiess es darin. Ihre Familie sei angesichts des Verlusts «am Boden zerstört». Und weiter: «Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.»