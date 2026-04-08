Daran starb US-Schauspielerin Valerie Perrine

Am 23. März starb die US–Schauspielerin Valerie Perrine (1943–2026) im Alter von 81 Jahren. Jetzt steht die offizielle Todesursache fest. Wie das «People»–Magazin aus der Sterbeurkunde berichtet, starb sie an einem akuten Herz–Kreislauf–Stillstand. Als zugrunde liegende Todesursache wurde ihre Parkinson–Erkrankung angegeben. Die Diagnose hatte sie 2015 erhalten. Dem Gesundheitsamt von Los Angeles zufolge spielte zudem Demenz eine Rolle bei ihrem Tod.