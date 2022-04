Um herauszufinden, welches Modell oder welche Kombination am Ende am geeignetsten ist, sollten sich Arbeitnehmerinnen umfassend informieren. Hier können beispielsweise Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen behilflich sein, um Wissenslücken zu schliessen. Aber eines gilt für alle: Durchhalten zahlt sich aus. Denn eine Kündigung eines Rentenplanes ist auch in Zeiten, in denen das Geld knapp ist, die schlechteste Lösung und in der Regel unterm Strich ein Verlustgeschäft.