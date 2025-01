«Darf ich das?»: Laura Karasek führt durch neues Sat.1-Quiz

«Darf ich das?»: Antworten auf rechtliche Fragen in Sat.1

Auch andere Fragen, die Zuschauerinnen und Zuschauer schon immer interessiert haben, sollen in «Darf ich das?» beantwortet werden. Dazu gehört: «Darf man beim Autofahren Bier trinken? Muss ich den Verlobungsring zurückgeben, wenn der Partner das nach der Trennung fordert?». Auch das Publikum soll in dem Format Fragen stellen können. Zum ersten Mal über die Bildschirme flimmern wird die Sendung am 13. Februar am späteren Abend um 22:20 Uhr in Sat.1 und wird daneben auch auf dem hauseigenen Streamingdienst Joyn verfügbar sein.