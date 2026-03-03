Darf Sean «Diddy» Combs möglicherweise früher aus der Haft?

Laufendes Berufungsverfahren

Parallel zur Teilnahme am Rehabilitationsprogramm kämpft das Anwaltsteam von Combs weiterhin gegen das gesamte Urteil an. Im Dezember wurde Berufung gegen die vierjährige Haftstrafe eingelegt. Die Verteidigung argumentiert, dass die Beweislast der Staatsanwaltschaft nicht ausreichend war und das Strafmass die verfassungsmässigen Rechte des Musikers verletze. Die Staatsanwaltschaft trat diesem Berufungsantrag im Februar 2026 entgegen und forderte die Beibehaltung der Strafe.