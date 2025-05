«Dark»-Star Oliver Masucci: «Darum bin ich aus Deutschland weggezogen»

Wie sehen Sie Deutschland heute?

Masucci: Ambivalent. Das Land hat einerseits sehr viel geleistet, was es zu bewahren lohnt, aber gleichzeitig entwickelt es sich in vielen Dingen nicht schnell genug nach vorn. Man kann es ja schon nicht mehr hören, wer alles Bürokratie abbauen will – es geschieht bislang nicht. Und im Kulturbereich vermisse ich, dass Künstler und Denker so anerkannt werden – ich meine ganz praktisch, bei der Arbeit, im Sozialversicherungssystem –, dass Schauspieler nicht am Ende eines Drehs beim Arbeitsamt vorstellig werden müssen, um keine Rentenpunkte zu verlieren. Wie demütigend. Das System ist einfach nicht für Schauspieler und Kulturschaffende gemacht. Daran hat die letzte Kulturstaatsministerin schon nichts geändert. Und der voraussichtlich Neue ist in dieser Hinsicht komplett ahnungslos. Wir dürfen nicht selbständig sein. Auch deshalb bin ich aus Deutschland weggezogen.