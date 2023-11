Darren Aronofsky verfilmt das Leben von Elon Musk

Als Grundlage dient das Buch «Elon Musk» des Journalisten Walter Isaacson (71). Dessen Biografie «Steve Jobs» wurde mit Michael Fassbender (46) in der Hauptrolle ebenfalls bereits verfilmt. Wie es in dem Bericht weiter heisst, habe es hinter den Kulissen einen hitzigen Wettkampf über die Rechte an dem Biopic gegeben. Schlussendlich habe A24 den Zuschlag bekommen.