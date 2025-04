Darren Hayes: Savage-Garden-Sänger hatte einen «schrecklichen Unfall»

«Die stumpfe Gewalteinwirkung war so stark, dass mein linker Kieferknochen in zwei Teile zerbrach. Als ich aufwachte, lag ich in einer Blutlache, hatte schreckliche Schmerzen in der linken Kopfhälfte und neun Zähne waren zerschmettert», berichtet der 52–Jährige. Glücklicherweise wurde der Musiker gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, «wo man schnell gehandelt hat. Ich hätte sterben können, wenn ich in einer anderen Position gelandet wäre.»