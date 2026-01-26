Darüber lacht die «Modern Family»-Crew heute noch

Um die Komik des Moments zu verstehen, muss man die besonderen Gegebenheiten am Set kennen. Das Areal, wo sich Cast und Crew während der Drehpausen aufhielten, befand sich bei «Modern Family» an einem ungewöhnlichen Ort. Ferguson schilderte in der Podcast–Episode vom 13. Januar die Situation: Der Bereich sei «ein winziger Glaskasten mitten auf der Bühne» gewesen. Ausgestattet mit einer kleinen Küche, einer Kaffeemaschine und Sitzgelegenheiten zum Essen – aber eben komplett aus Glas, mit Türen und Fenstern.