Darum bannt Twitch Glücksspiel-Kanäle

Details bislang offen

Die Lösung für Twitch: Das Verbot sämtlicher Streams von «Glücksspiel-Seiten, die Slots, Roulette oder Würfeln umfassen und nicht in den USA oder anderen Ländern, die einen ausreichenden Verbraucherschutz bieten, zugelassen sind». Sicher landen damit auf der Schwarzen Liste grosse Anbieter wie Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com und Roobet.com - allerdings behält Twitch sich vor, weitere Online-Casinos zu sperren. Konkret betroffen sind also solche Gambling-Plattformen, die ihren Sitz in Steueroasen wie Curacao oder Barbados haben und auf den Verbraucherschutz keine Rücksicht nehmen.