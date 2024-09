Darum bereut Drew Barrymore ihr «Playboy»-Cover

Sie fährt fort: «Als Kind wünschte ich mir oft, dass mir jemand ‹Nein› sagen würde, ich wollte so gerne rebellieren, weil ich keine Schranken hatte», reflektiert Barrymore, die in ihrer Autobiografie «Little Girl Lost» über die Schattenseiten des Erfolgs berichtete. «Ich hatte zu viel Zugang und zu viel Überfluss, und irgendwann wurde das ‹Nein› tatsächlich zu einer Herausforderung. Kinder sollten heute nicht so viel ausgesetzt werden.» Als Mutter wolle sie ihre beiden Töchter nun so schützen, «wie ich geschützt werden wollte». Sie hätte in ihren kühnsten Träumen nicht gedacht, dass Kinder einmal im selben Boot sitzen und mit so viel Zugang zu moderner Technologie und sozialen Medien sein würden. Dies sei der Grund dafür, dass sie noch nicht bereit sei, dass ihre Töchter Olive (12) und Frankie (10) eigene Smartphones hätten.