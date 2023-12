Darum entschied sich Paris Hilton wieder für eine Leihmutter

Paris Hilton überraschte auch ihre Familie mit zweitem Baby

Biologisch ist Töchterchen London von Hilton und ihrem Mann Carter Reum (42), ausgetragen hat es eine Leihmutter. So war die Geburt ihres zweiten Kindes eine grosse Überraschung für die Öffentlichkeit. Wie sie kürzlich in der Talkshow «Live! With Kelly & Mark» erzählte, hatte die Hotelerbin aber auch ihre Familie mit den erneuten Babynews überrascht. Demnach sei sie beim Thanksgiving–Essen ohne Vorwarnung mit dem neuen Baby im Arm aufgetaucht. «Sie konnten es einfach nicht glauben. Es war das beste Thanksgiving, das ich je hatte», berichtete Paris.