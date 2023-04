Darum fehlte Sofia Richies Bruder Miles auf ihrer Hochzeit

Auf der Traumhochzeit von Lionel Richies (73) Tochter Sofia (24) mit Musikproduzent Elliot Grainge (30) versammelte sich am vergangenen Wochenende ein wahres Star-Ensemble in Frankreich. Eine Person suchte man auf den Aufnahmen von der Trauung jedoch vergebens: Sofia Richies Bruder Miles Brockman Richie (28). Mitunter wurde schon gerätselt, ob womöglich ein Familienstreit dazu geführt haben könnte, dass die wichtige Person im Leben des Models abwesend war. Doch US-Seite «TMZ» will nun den tatsächlichen, wesentlich pragmatischeren Grund für Miles' Abstinenz in Erfahrung gebracht haben.