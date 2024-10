Darum gilt Daniel Day-Lewis als bester Schauspieler unserer Zeit

Eine (zu) zarte Seele?

Wenn man Day–Lewis in alten Interviews oder vor allem bei seinen diversen Dankesreden sieht und hört, traut man mitunter seinen Sinnen nicht. Schüchtern und mit zarter Stimme redet der 1,87 Meter grosse Mime, den Blick mehr auf den Boden als stolz nach vorne gerichtet. Kann das wirklich derselbe Mann sein, der sich in «There Will Be Blood» mit Schaum vor dem Mund als die dritte Offenbarung Gottes sah? Der als William «The Butcher» Cutting auch abseits der Kamera so überzeugend den Wahnsinnigen spielte, dass ihm die Menschen am Set von «Gangs of New York» lieber aus dem Weg gingen?